Один из лидеров сборной Хорватии может сыграть с Россией

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич восстановился после травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, на последней тренировке футболиста занимался в общей группе с полной нагрузкой.

Таким образом, он сможет попасть в заявку на матча 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против сборной России, который состоится 7 июля.

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