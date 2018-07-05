Один из лидеров сборной Хорватии может сыграть с Россией

Теги хорватияроссияматео ковачич

Один из лидеров сборной Хорватии может сыграть с Россией

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич восстановился после травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, на последней тренировке футболиста занимался в общей группе с полной нагрузкой.

Таким образом, он сможет попасть в заявку на матча 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против сборной России, который состоится 7 июля.

Не пропустите: Как сборная Хорватии готовится к матчу с Россией. | http://soccernews.ru

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