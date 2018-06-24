Один из лидеров сборной Португалии поправился к матчу с Ираном



Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью приступил тренировкам, сообщает A Bola.

По сведениям издания, футболист выздоровел после простуды, которая вынудила его пропустить два тренировочных занятия.

Таким образом, хавбек может принять сыграть в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 с Ираном, который состоится 25 июня.

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