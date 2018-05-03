Один из лидеров "Сельты" хочет покинуть клуб

Ведущий полузащитник "Сельты" Даниэль Васс намерен покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям издания, 28-летний датчанин хочет играть в Лиге Чемпионов, поэтому планирует присоединиться к команде, которая будет выступать в этом турнире в следующем сезоне.

Самым вероятным местом продолжения карьеры Васса считается "Валенсия", которая готова заплатить за него 12-13 миллионов евро.

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