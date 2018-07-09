Один из лидеров "Шахтёра" хочет покинуть клуб
Вингер "Шахтёра" Тайсон хочет сменить клубную прописку текущим летом, сообщает бразильская пресса.
30-летний футболист выразил желание вернуться в "Интернасьонал", воспитанником которого он является.
Тайсон выступает за "Шахтёр" с 2013 года. Его контракт с "горняками" рассчитан до 2021 года.
Не пропустите: "Динамо" опередило "Шахтёр" и "Зенит" в борьбе за бразильского защитника. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 июля
-
Дневник ЧМ. День 26. Фанаты встретили сборную Бразилии, ФИФА назвала лучшие команды мундиаля
-
Азар: "Реал" - мечта любого футболиста, но я - игрок "Челси"
-
"Интер" намерен снова арендовать Рафинью у "Барселоны"
-
Де Брюйне: "Мбаппе звезда на будущие 15 лет"
-
Бубнов высказался о шансах Дзюбы перебраться в Англию
-
Левандовски изменил решение касательно своего будущего
-
Официально: Артур стал игроком "Барселоны"
-
Блан рассказал, кто выиграет ЧМ-2018
-
Буффон прокомментировал возможный трансфер Роналду в "Ювентус"
-
Агент Асенсио прокомментировал будущее игрока
-
ПСЖ представил Буффона
-
Мартинес: "Бельгийский футбол уникален"
-
Призраки 1986 года: Франция сыграет с Бельгией в полуфинале Чемпионата Мира
-
Еще один клуб вступил в борьбу за Головина
-
Сампаоли продолжит тренировать Аргентину
-
Три хорватских футболиста пропустили тренировку сборной
-
"Бавария" определилась с заменой для Алабы
-
Жиру: "Буду рад доказать Анри, что он выбрал неправильную сборную"
-
Манджукич: "Шансы в полуфинале равны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
|Мариуполь
|32
|39
|6
|Верес Ровно
|32
|35