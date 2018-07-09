Один из лидеров "Шахтёра" хочет покинуть клуб

Теги шахтер донецктайсонинтернасьонал

Один из лидеров "Шахтёра" хочет покинуть клуб

Вингер "Шахтёра" Тайсон хочет сменить клубную прописку текущим летом, сообщает бразильская пресса.

30-летний футболист выразил желание вернуться в "Интернасьонал", воспитанником которого он является.

Тайсон выступает за "Шахтёр" с 2013 года. Его контракт с "горняками" рассчитан до 2021 года. 

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