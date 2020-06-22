Один из лидеров "Шахтера" пропустит около полугода
Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Исмаили перенес операцию в связи с разрывом крестообразной связки коленного сустава. Сроки восстановления игрока составят около полугода.
"Исмаили будет находиться в Риме от 7 до 14 дней. Ожидается, что через неделю он сможет приступить к индивидуальным восстановительным тренировкам", — говорится в сообщении пресс-службы донецкого клуба.
30-летний Исмаили выступает за "Шахтер" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за донецкий клуб 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13