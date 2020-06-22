Один из лидеров "Шахтера" пропустит около полугода

Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Исмаили перенес операцию в связи с разрывом крестообразной связки коленного сустава. Сроки восстановления игрока составят около полугода.

"Исмаили будет находиться в Риме от 7 до 14 дней. Ожидается, что через неделю он сможет приступить к индивидуальным восстановительным тренировкам", — говорится в сообщении пресс-службы донецкого клуба.

30-летний Исмаили выступает за "Шахтер" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за донецкий клуб 32 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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