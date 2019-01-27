Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб
Китайский клуб хочет купить бразильского полузащитника "Спартака" Фернандо, сообщает Globo Esporte. Ранее хавбек пропустил тренировку по неизвестным причинам.
По сведениям издания, клубы близки к достижению договоренности. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Название клуба из Китая пока не называется.
26-летний Фернандо выступает за "Спартак" с 2016 года. Тогда он перешел в стан "красно-белых" из "Сампдории" за 12,5 миллионов евро. В составе "Спартака" он провел 88 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал восемь голевых пасов. Со "Спартаком" он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Мельгарехо рассказал о своём отношении к Массимо Каррере. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лацио" - "Ювентус": видеотрансляция поединка 21-го тура Серии А
-
Голы Семеду и Месси в видеообзоре матча "Жирона" - "Барселона"
-
"Барселона" повторила собственный рекорд Примеры
-
"Барселона" победила "Жирону" и одержала восьмую победу подряд в Примере
-
Все из-за Неймара: стало известно, почему де Йонг отказал ПСЖ
Лента новостей
-
"Челси" вышел в 1/8 финала Кубка Англии
-
Пятое поражение "Интера" в сезоне в видеообзоре матча Серии А против "Торино"
-
"Атлетик" продлил беспроигрышную серию, обыграв "Бетис"
-
Российский футболист набросился на судью, который засчитал гол из офсайда
-
"Интер" потерпел поражение в матче Серии А в Турине
-
"РБ Лейпциг" разгромил "Фортуну" благодаря дублю Поульсена
-
Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб
-
"Интер" летом может потерять одного из ключевых игроков
-
"Лион" выиграл в Лиге 1 благодаря голу экс-игрока "Манчестер Сити"
-
В Санкт-Петербурге пройдет сбор подписей в поддержку братьев Кокориных
-
"Эспаньол" - "Реал": видеотрансляция противостояния Каталонии и Мадрида
-
Месси близок к очередному невероятному достижению
-
"Лацио" - "Ювентус": видеотрансляция поединка 21-го тура Серии А
-
"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии
-
Голы Семеду и Месси в видеообзоре матча "Жирона" - "Барселона"
-
Дубль Джеко, камбэки и уйма голов в видеообзорах матчей Серии А
-
"Барселона" повторила собственный рекорд Примеры
-
"Барселона" победила "Жирону" и одержала восьмую победу подряд в Примере
-
Все из-за Неймара: стало известно, почему де Йонг отказал ПСЖ
-
Жиру назвал цель "Челси" в Кубке Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10