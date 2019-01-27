Один из лидеров "Спартака" может перейти в китайский клуб

Китайский клуб хочет купить бразильского полузащитника "Спартака" Фернандо, сообщает Globo Esporte. Ранее хавбек пропустил тренировку по неизвестным причинам.

По сведениям издания, клубы близки к достижению договоренности. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. Название клуба из Китая пока не называется.

26-летний Фернандо выступает за "Спартак" с 2016 года. Тогда он перешел в стан "красно-белых" из "Сампдории" за 12,5 миллионов евро. В составе "Спартака" он провел 88 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал восемь голевых пасов. Со "Спартаком" он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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