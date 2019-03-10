Один из лидеров "Спартака" пропустит битву с "Зенитом" в чемпионате России

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Один из лидеров "Спартака" пропустит битву с "Зенитом" в чемпионате России
Нападающий "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом", который состоится 17 марта в Москве на стадионе "Открытие Арена".

Форвард получил четвертую в сезоне желтую карточку в матче 19-го тура с "Динамо", и заработал дисквалификацию на одну игру.

В нынешнем сезоне 28-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

После 19 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на восемь очков.

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