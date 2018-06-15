Один из лидеров "Спартака" засобирался в Европу



Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин заявил, что он хочет поиграть в одном из сильнейших европейских чемпионатов.

"Любой футболист, который хочет уехать и попробовать свои силы в Европе, рассматривает такую ситуацию. Конечно, я тоже задумываюсь об этом, но для начала надо будет проявить себя. А чтобы хорошо сыграть, надо хорошо подготовиться", - приводят слова Зобнина российские СМИ.

Напомним, что хавбек длительное время был травмирован и вернулся в строй в концовке сезона.

На его счету 20 матчей и 1 голевая передача.

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