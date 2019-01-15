Один из лидеров "Тоттенхэма" хочет перейти в "Реал"

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Один из лидеров "Тоттенхэма" хочет перейти в "Реал"
Датский полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен намерен перейти в "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист отказался продлить контракт с лондонским клубом, который действует до лета 2020 года. Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" оценивает Эриксена в 250 миллионов евро, но "Реал" не готов платить за него более 100-110 миллионов из-за сроков его контракта.

Эриксен уверен, что ему пора перейти в топ-клуб и считает "Реал" достойный вариантом для себя.

26-летний Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдав девять голевых пасов.

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