Один из лидеров "Тоттенхэма" хочет перейти в "Реал"
Датский полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен намерен перейти в "Реал", сообщает AS.
По сведениям издания, футболист отказался продлить контракт с лондонским клубом, который действует до лета 2020 года. Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" оценивает Эриксена в 250 миллионов евро, но "Реал" не готов платить за него более 100-110 миллионов из-за сроков его контракта.
Эриксен уверен, что ему пора перейти в топ-клуб и считает "Реал" достойный вариантом для себя.
26-летний Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдав девять голевых пасов.
Не пропустите: "Челси" назвал "Реалу" стоимость Азара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Мастера профита: ТОП-5 клубов, которые заработали больше всех на трансферном рынке в текущем сезоне
-
Все еще хуже: "Тоттенхэм" назвал реальные сроки возвращения Кейна в строй
-
Стали известны имена лучших футболистов зоны КОНКАКАФ в 2018 году
-
Экс-владелец "Анжи" отказался помочь клубу
-
"Барселона" - первый клуб, который платит игрокам более 500 миллионов евро в год
Лента новостей
-
Кейн ярко высказался о своей травме
-
"Фулхэм" объявил о трансфере форварда сборной Нидерландов
-
Тренер "Реала" высказался о положении в команде Иско
-
Один из лидеров "Тоттенхэма" хочет перейти в "Реал"
-
"Милан" может лишиться основного игрока перед битвой за Суперкубок Италии с "Ювентусом"
-
Кононов сделал заявление о работе в "Спартаке"
-
95 процентов: в Польше назвали новый клуб Пентека, которым интересуются "Милан" и "Реал"
-
В Испании подвели первые итоги использования системы VAR в чемпионате
-
Мастера профита: ТОП-5 клубов, которые заработали больше всех на трансферном рынке в текущем сезоне
-
Китайский клуб готов купить форварда из АПЛ за огромную сумму
-
Форвард сборной Северной Ирландии попал в полицию из-за отвратительного поступка: подробности жести дня
-
Все еще хуже: "Тоттенхэм" назвал реальные сроки возвращения Кейна в строй
-
Стали известны имена лучших футболистов зоны КОНКАКАФ в 2018 году
-
Кубок Азии: Австралия обыграла Сирию, а Иордания сыграла вничью с Палестиной
-
Башкиров находится на просмотре в "Рубине"
-
Милнер сыграл 500-й матч в АПЛ в специальных бутсах от Nike
-
1
Моуринью мощно высказался о Чехе
-
"Вест Хэм" не готов отпустить Чичарито в аренду
-
1
Экс-владелец "Анжи" отказался помочь клубу
-
Дзагоев вернулся в общую группу после болезни
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11