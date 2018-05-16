Один из лидеров "Тоттенхэма" предложил свои услуги "Барселоне"

Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен летом может сменить клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболист через своего агента предложил свои услуги "Барселоне". Отметим, что каталонцы проявляли интерес к игроку еще прошлым летом.

В текущем сезоне Эриксен провел 47 матчей, в которых отметился 14 голами и 13 ассистами.

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