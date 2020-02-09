Один из лидеров "Тоттенхэма" влип в расистский скандал, связанный со смертельным коронавирусом



Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли опубликовал в социальной сети видео, на которой он с маской на лице высмеял эпидемию коронавируса, снимая мужчину азиатской внешности.

После этого футболист показал в видео бутылку с антисептиком и подписал его: "Вирусу нужно быть быстрее, чтобы достать меня".

Пользователи социальных сетей осудили Алли, назвав его расистским. Футболист был вынужден принести извинения.

Напомним, что из-за коронавируса умерло более 800 человек. Официально заболевших насчитывается более 37 тысяч.

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