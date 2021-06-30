Один из лидеров "Урала" покинул клуб

Теги уралотман эль-кабир

 

Один из лидеров "Урала" покинул клуб

Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир покинул команду, сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Контракт Эль-Кабира с "Уралом" истек и он стал свободным агентом. Таким образом, голландец может перейти в другой клуб бесплатно.

29-летний Эль-Кабир выступал за "Урал" с февраля 2018 года. Всего он провел за российский клуб 84 матча и забил 15 голов. 

"Всем привет. Я хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку на протяжении последних 3,5 лет. За это время были взлеты и падения. Но я всегда буду помнить вас, ребята. Спасибо за все", - сказал футболист.

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