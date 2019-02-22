Один из лидеров "Валенсии" пропустит оба матча с "Краснодаром"

Полузащитник "Валенсии" Жоффрей Кондогбия пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром" из-за дисквалификации, сообщает официальный сайт УЕФА.

Хавбек наказан за умышленное получение желтой карточки в матче 1/16 финала с "Селтиком" (2:0). Таким образом, он не сыграет в обоих матчах с российским клубом, которые состоятся 7 и 14 марта.

26-летний Кондогбиа в нынешнем сезоне провел 20 матчей за "Валенсию" во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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