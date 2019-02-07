Один из лидеров "Ювентуса" отклонил выгодное предложение из Китая

Теги ювентусдалянь ифанмарио манджукичтрансферы

Один из лидеров "Ювентуса" отклонил выгодное предложение из Китая

Хорватский нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич отказался перейти в "Далянь Ифан", сообщает Sport Mediaset. 

По сведениям издания, китайский клуб был готов платить футболисту зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Но Манджукич отклонил это предложение, так как намерен продолжить выступления за "Ювентус", и, скорее всего, продлит контракт с клубом до лета 2022 года.

32-летний Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять голевых пасов. 

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