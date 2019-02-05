Один из лидеров "Зенита" может пропустить ключевые матчи Лиги Европы



Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев может пропустит около месяца из-за травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у футболиста подозрение на перелом ребер. Эту травму он получил в товарищеской встрече с "Дюделанжем" (0:0), ударившись о металлический столб, который находился за пределами поля.

Если диагноз игрока подтвердится, то он пропустит оба матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".

В нынешнем сезоне 26-летний Кузяев провел за "Зенит" 27 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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