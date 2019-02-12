Один из лидеров "Зенита" не сыграет с битве с "Фенербахче" в Лиге Европы
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин сообщил, что пропустит первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" из-за травмы.
"Сегодня очень важный день для нашей команды, стартовый матч плей-офф Лиги Европы, и я уверен, что с Вашей поддержкой команда добьется необходимого результата! К сожалению, я не смогу помочь парням на поле, так как мне понадобилось оперативное вмешательство для дальнейшего восстановления, но я буду всей душой и сердцем поддерживать команду. Уверен, что каждый выложится на 100% ради победы и ради болельщиков! Надеюсь, мое восстановление не затянется, и в следующих стадиях турнира я буду на поле. Вперед, Зенит!" - написал Ерохин в своем Instagram.
Сегодня очень важный день для нашей команды, стартовый матч плей-офф Лиги Европы, и я уверен, что с Вашей поддержкой команда добъется необходимого результата! К сожалению, я не смогу помочь парням на поле, так как мне понадобилось оперативное вмешательство для дальнейшего восстановления, но я буду всей душой и сердцем поддерживать команду. Уверен, что каждый выложится на 100% ради победы и ради болельщиков! Надеюсь, моё восстановление не затянется, и в следующих стадиях турнира я буду на поле✊ Вперёд, Зенит! #21
Матч "Фенербахче" - "Зенит" состоится сегодня, 12 февраля, на стадионе "Улкер" в Стамбуле. Начало встречи в 20:55 мск.
В нынешнем сезоне 29-летний Ерохин провел за "Зенит" 24 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три голевых паса.
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