Один из лидеров "Зенита" пропустит матч за Суперкубок России
Фото: инстаграм Вильмара Барриоса/Автор неизвестен
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что колумбийский полузащитник Вильмар Барриос не сыграет в матче за Суперкубок России против московского "Локомотива".
"Барриос пропустит матч за Суперкубок и присоединится к нам перед первым туром чемпионата России", – приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".
27-летний Барриос выступал за сборную Колумбии на Кубке Америки и отыграл все семь матчей без замен.
Матч "Зенит" - "Локомотив" состоится 17 июля.
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