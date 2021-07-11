Один из лидеров "Зенита" пропустит матч за Суперкубок России

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москвавильмар барриоссергей семак

Один из лидеров "Зенита" пропустит матч за Суперкубок России

Фото: инстаграм Вильмара Барриоса/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что колумбийский полузащитник Вильмар Барриос не сыграет в матче за Суперкубок России против московского "Локомотива".

"Барриос пропустит матч за Суперкубок и присоединится к нам перед первым туром чемпионата России", – приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".

27-летний Барриос выступал за сборную Колумбии на Кубке Америки и отыграл все семь матчей без замен.

Матч "Зенит" - "Локомотив" состоится 17 июля. 

Не пропустите: "Зенит" победил немецкий клуб в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" может купить бывшего хавбека ЦСКА

"Динамо" может купить бывшего хавбека ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов