Один из лидеров "Зенита" пропустит матч за Суперкубок России

Фото: инстаграм Вильмара Барриоса/Автор неизвестен

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что колумбийский полузащитник Вильмар Барриос не сыграет в матче за Суперкубок России против московского "Локомотива".

"Барриос пропустит матч за Суперкубок и присоединится к нам перед первым туром чемпионата России", – приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".

27-летний Барриос выступал за сборную Колумбии на Кубке Америки и отыграл все семь матчей без замен.

Матч "Зенит" - "Локомотив" состоится 17 июля.

Не пропустите: "Зенит" победил немецкий клуб в товарищеском матче. | http://soccernews.ru