Один из лидеров "Зенита", скорее всего, пропустит матч со "Спартаком"
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев, по всей видимости, не сыграет в матче 20-го тура чемпионата России со "Спартаком", который состоится сегодня, 17 марта. Об этом сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, вчера голкипер не тренировался в общей группе из-за травмы, которую он получил в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" (1:2).
Таким образом, ворота петербургского клуба в игре со "Спартаком", скорее всего, займет Михаил Кержаков.
Матч "Спартак" - "Зенит" начнется в 19:00 мск.
В нынешнем сезоне 27-летний Лунев провел за "Зенит" 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 35 мячей.
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|19
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|Ростов
|20
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|7
|Рубин
|20
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|Арсенал Тула
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|Ахмат
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|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
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|Анжи
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|Уфа
|19
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