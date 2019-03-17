Один из лидеров "Зенита", скорее всего, пропустит матч со "Спартаком"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев, по всей видимости, не сыграет в матче 20-го тура чемпионата России со "Спартаком", который состоится сегодня, 17 марта. Об этом сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, вчера голкипер не тренировался в общей группе из-за травмы, которую он получил в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" (1:2).

Таким образом, ворота петербургского клуба в игре со "Спартаком", скорее всего, займет Михаил Кержаков.

Матч "Спартак" - "Зенит" начнется в 19:00 мск.

В нынешнем сезоне 27-летний Лунев провел за "Зенит" 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 35 мячей.

Не пропустите: "Спартак" показал форму на дерби двух столиц с "Зенитом". | http://soccernews.ru