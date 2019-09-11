Один из лучших бомбардиров РПЛ рассказал о своей первой зарплате

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Один из лучших бомбардиров РПЛ рассказал о своей первой зарплате

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев заявил, что в начале футбольной карьеры жил крайне бедно.

"В дубле "Томи" у меня была зарплата 13 тысяч рублей, а потом и вообще денег в клубе не стало. Так что вопрос денег для меня не принципиален. Бывали случаи, что тренер Виктор Себелев приглашал нас к себе домой, где мы у него ужинали всей командой. Питались и лапшой быстрого приготовления.

Первые деньги нам выплатили спустя полгода. Но в этом не было ничего страшного. Мы все хотели играть и доказывать. Томск считаю отличным городом. Там я дебютировал в Премьер-лиге, забил свой первый гол на высоком уровне. Воспоминания самые хорошие и от города, и от команды", - сказал Соболев.

Стоит отметить, что форвард "Крыльев" занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша РПЛ. В его активе 6 голов в 8 матчах.

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