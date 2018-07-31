Один из лучших футболистов мира осуществил мечту больного ребенка: опубликовано видео

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах побывал в американской больнице и встретился с фанатом команды Аммаром Халаби.

Подросток лечится от мускульной дистрофией и был крайне поражен встрече со своим кумиром, о которой он мечтал.

"Это потрясающее чувство. Он лучший, и все хотят быть таким как он. Я тоже. Надеюсь, что мы когда-то снова встретимся", - сказал Халаби.

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