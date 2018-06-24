Один из лучших футболистов мира получил в подарок футболку "Ахмата": опубликовано фото

1 Теги мохамед салахегипетахматливерпуль

Один из лучших футболистов мира получил в подарок футболку "Ахмата": опубликовано фото

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил нападающему сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамеду Салаху футболку "Ахмата".

Сборная Египта базируется в Грозном во время Чемпионата Мира-2018 и Кадыров регулярно посещает ее расположение.

Ранее Салаху было присвоено звание почетного гражданина Чеченской Республики.

Не пропустите: Салаха до сих пор беспокоит травма плеча. | http://soccernews.ru

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