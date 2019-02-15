Один из лучших игроков "Баварии" вернулся в строй перед матчем с "Ливерпулем"



Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер заявил, что он восстановился после травмы и готов вернуться на поле.

"Медицинский штаб разрешил мне играть. Я готов выйти на поле", - приводит слова Нойера официальный сайт клуба.

Напомним, что голкипер пропустил около трех недель из-за травмы руки.

Таким образом, Нойер сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", который состоится 19 февраля.

В нынешнем сезоне 32-летний Нойер провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 26 голов.

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