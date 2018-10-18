Один из лучших игроков "Ювентуса" вернулся в строй

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала восстановился после травмы колена, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист приступил к тренировкам в общей группе. Эту травму он получил в товарищеском матче между сборными Аргентины и Бразилии (0:1).

Таким образом, форвард может сыграть в матче девятого тура чемпионата Италии с "Дженоа", который состоится 20 октября.

В нынешнем сезоне 24-летний Дибала провел за "Ювентус" восемь матчей во всех турнирах и стал автором четырех голов.

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