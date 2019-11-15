Один из лучших испанских нападающих современности! Вспоминаем основные этапы карьеры Давида Вильи

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Один из лучших испанских нападающих современности! Вспоминаем основные этапы карьеры Давида Вильи

Очередной знаменитый игрок прощается с футболом. Только за последние несколько месяцев бутсы на гвоздь повесили немало культовых исполнителей – Самюэль Это'О, Фернандо Торрес, Димитар Бербатов, Бастиан Швайнтайгер и другие. По их пути пошел и Давид Вилья – чемпион мира и Европы, а также рекордсмен по количеству забитых голов в составе сборной Испании (59 мячей в 98-ми матчах). Его профессиональная карьера длилась 19 лет. За это время Вилья забил более 400 голов и завоевал 14 трофеев. Отдельное место среди них занимают награды, о которых мечтает каждый футболист –Лига чемпионов, Кубок Европы и Кубок мира. "Эль Гуахе" ("ребенок" в переводе астурийского диалекта) забивал везде, где играл – начиная от хихонского Спортинга, и заканчивая "Барселоной" и сборной Испании. Интересно, что всего этого могло и не быть, ведь еще в 4-летнем возрасте маленький Вилья в столкновении с другим мальчиком сломал правое бедро и провел в гипсе около 6 месяцев. К счастью, отец будущего форварда отлично разобрался в той ситуации. Хосе Мануэль сумел найти врача, который за полгода поставил сына на ноги. Да и сам Вилья-старший помогал сыну, подбрасывая ему мяч на левую ногу, таким образом тренируя ее. Это дало свой результат в будущем, ведь Давиду было безразлично, какой ногой нанести результативный удар.

К слову, отец Давида еще до рождения решил, что сын станет футболистом. Сам форвард впоследствии отмечал роль отца в своей жизни. "Он каждый день рисковал ради того, чтобы обеспечить семью. Отец работал шахтером и каждую смену проезжал под землей около километра. Это было очень рискованно и трудно, но таким образом он делал все, чтобы мы были обеспечены всем необходимым. Без него я никогда бы не стал тем, кем я стал. Черт побери, я бы даже не смог правильно бегать, а одна моя нога была бы короче второй", – писал Давид в своей колонке на The Players Tribune. Именно отец убедил Давида в древней истине – ни один талант ничего не стоит без работы над собой и самосовершенствования. Вилья прислушивался к словам отца и оставил значительный след везде, где играл – в составе "Сарагосы" бил "Реал" в финале Кубка Испании, становился лучшим бомбардиром "Валенсии", застал подъем Лионеля Месси на футбольный Олимп. Первым профессиональным клубом Вильи стал хихонский "Спортинг", в системе которого испанец провел 4 года. Позже, после результативных сезонов уже в "Сарагосе", "Валенсия" без раздумий выплатила клаусулу нападающего в размере 12 млн евро, а сам форвард получил контракт с зарплатой в 5 млн евро ежегодно. Вилья, безусловно, отработал эти деньги – даже с учетом как игрового, так и финансового кризиса "летучих мышей" Давид положил за "левантийцев" более 100 голов, после чего пошел на повышение.

В 2010-м Барселона выложила за Вилью уже 40 млн евро. В Каталонии Давид продолжил забивать, но не в первый раз не выполнял роль первой скрипки команды. Именно в то время началась феерия Лео Месси, который стал лидером "Барселоны" на долгие годы. Впрочем, 33 гола Вильи в 77-ми матчах и 8 завоеванных трофеев – достойно хороший показатель. Нападающий делал то, что умеет лучше всего – забивал. Чего только стоит дубль в ворота "Реала" в знаменитом матче, где каталонці победили 5:0! Именно так Вилья наказал Жозе Моуринью, который ранее заявлял, что считает данный трансфер "Барселоны" бессмысленным. Летом 2013 года Вилья все же покинул "Барселону" и перешел в ряды "Атлетико". В Мадриде "Эль Гуахе" провел всего год, но пролез с "матрасниками" в финал Лиги Чемпионов. Далее были США (Нью-Йорк Сити), аренда в "Мельбурн Сити" и переход в "Виссел Кобе". Именно японский клуб стал последним в карьере нападающего – в конце года Давид официально попрощается с футболом. Он забивал везде и делал это красиво!

Отдельно следует вспомнить карьеру Давида Вильи в составе сборной Испании. Именно с ним на острие атаки "фурия роха" сумела наконец выйти на топ-уровень, став победителем Чемпионата Европы 2008, а также Чемпионата Мира 2010. Именно Вилья с 59-ю голами остается лучшим бомбардиром в истории национальной команды – в ближайшие годы достижения футболиста точно никто не побъет. В составе национальной команды нападающий дебютировал 9 февраля 2005 в отборе к ЧМ-2006 против Сан-Марино, а летом следующего года Луис Арагонес взял форварда на Мундиаль в Германию. В стартовом матче Чемпионата Мира Испания разгромила сборную Украины, а Вилья оформил дубль, по разу забив со штрафного и пенальти. В 1/8 финала Давид поразил ворота Франции, но Испания уступила 1:3 и прекратила борьбу за на турнире (ну а Франция, как мы помним, дошла до финала, с легендарным удаление Зидана и всеми вытекающими). Евро 2008 стал моментом славы для Вильи. Нападающий "Валенсии" стал лучшим бомбардиром команды, попав в символическую сборную чемпионата. Вилья хет-триком похоронил Россию в стартовом матче, после чего забил победный гол в ворота Швеции и реализовал пенальти в серии 11-метровых против Италии. Финальный поединок против Германии "Эль Гуахе" пропустил из-за травмы, но гол Фернандо Торреса позволил Испании получить долгожданный титул! Через 2 года – на ЧМ-2010 – Вилья стал одним из 4-х лучших бомбардиров турнира, а команда Висенте дель Боске завоевала золотые медали. В экстра-тайме финального матча гол Андреса Иньесты принес Испании Кубок мира. "Даже когда меня заменили, я был уверен в победе Испании, хотя думал, что мы выиграем в серии пенальти. Тренеры уже готовились к ней. Гол Андреса – один из лучших моментов моей жизни, ведь мы достигли того, чего не смогло достичь ни одно поколение в истории Испании", – вспоминал Вилья.

На Евро-2012 Вилья не поехал – помешал перелом бедра в полуфинале Клубного Чемпионата Мира (та же травма, что и в детстве, только на другой ноге). К слову, тогда же форвард вообще мог потерять ногу – по словам врача, перелет из Японии в Испанию в тех условиях был очень рискованным, но в итоге все обошлось, а Давид впоследствии полноценно вернулся на поле. На ЧМ-2014 нападающий уже не считался основным форвардом. Именно этот турнир стал последним для "Эль Гуахе" в национальной команде – чемпионат Европы-2016 прошел уже без Давида. "Я много работал для того, чтобы достичь успеха. Но без людей, которые меня окружали, я бы не справился – мне очень помогли мои близкие. Также я очень благодарен тренерам, с которыми работал", – заявил "Эль Гуахе". Он был на ведущих ролях во всех командах, где выступал – исключением можно назвать разве что "Барселону", но и там о нем тепло вспоминают до сих пор. В лучшие свои годы Вилья считался едва ли не самым крутым форвардом мира, но, несмотря на бешеную популярность, сумел сохранить естественную скромность и остаться человеком. Он отдает должное всем, кто помогал ему – от родителей до тренеров. Таких не слишком любит желтая пресса, ведь он никогда не давал поводов для каких-либо скандалов. Давид Вилья – один из примеров того, как стать топ-футболистом без потери человеческих добродетелей. Вскоре он последний раз выйдет на футбольное поле, но песня фанатов в его честь будет звучать еще долго – таких быстро не забывают.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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