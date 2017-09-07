Один из матчей квалификации ЧМ-2018 будет переигран из-за предвзятого судейства
Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегалом будет переигран в ноябре этого года, сообщает официальный сайт ФИФА.
Такое решение Международная федерация футбола приняла в связи с предвзятым судейством в поединке между этими национальными командами, который прошёл 12 ноября 2016 года.
Тогда ЮАР дома обыграл Сенегал со счётом 2:1, а первый гол хозяева забили с пенальти. Стоит отметить, что арбитр того матча Джозеф Лэмпти наказан пожизненной дисквалификацией.
Не пропустите: Стало известно, когда состоится жеребьёвка европейских стыковых матчей квалификации ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ты - букмекер! Тест на знание фаворитов Лиги Чемпионов 2017/2018
-
Последние против первых: "Метц" принимает ПСЖ
-
В гости к худшей команде страны: ЦСКА отправляется в Пермь на игру с "Амкаром"
-
В ожидании первой гостевой победы: "Халл" Слуцкого навестит "Дерби"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Палермо", не продавай он своих лидеров
Лента новостей
-
Мбаппе: "Посоветовал Дембеле принять предложение "Барселоны"
-
Перес: "Покупка Мбаппе принесла бы "Реалу" больше вреда, чем пользы"
-
Ригони: "Зенит" должен выиграть три турнира"
-
Зидан: "Не вижу Ла Лигу без "Барселоны"
-
Перес: "С приходом Зидана "Реал" сделал качественный рывок"
-
Сальгадо высказался о конкуренции Роналду и Месси
-
Каррера сравнил ситуацию Глушакова с Бонуччи
-
Перес анонсировал важное для "Реала" событие
-
"Барселона" обеспокоена ситуацией с Рафиньей
-
Турнир прогнозов: анонс 5 тура
-
Гранеро поделился интересной историей с участием Месси и Пике
-
Туран отказался переходить в "Галатасарай" и останется в "Барселоне"
-
"Интер" подписал контракт с PES 18
-
Мевля: "Когда звонит такой клуб, как "Зенит", долго раздумывать не приходится"
-
ФИФА может наказать Алли за жест со средним пальцем
-
Тельо не перешел в "Спартак" из-за беременности жены
-
Бек "Севильи" Ленгле: "Мы можем побороться за третье место в Ла Лиге"
-
Филиппо Индзаги: "Ювентус" по-прежнему фаворит Серии А, но стать чемпионом будет намного сложнее"
-
Варан может сыграть с "Леванте"
-
Классный гол Патрика Клюйверта за сборную звезд