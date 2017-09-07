Один из матчей квалификации ЧМ-2018 будет переигран из-за предвзятого судейства

Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегалом будет переигран в ноябре этого года, сообщает официальный сайт ФИФА.

Такое решение Международная федерация футбола приняла в связи с предвзятым судейством в поединке между этими национальными командами, который прошёл 12 ноября 2016 года.

Тогда ЮАР дома обыграл Сенегал со счётом 2:1, а первый гол хозяева забили с пенальти. Стоит отметить, что арбитр того матча Джозеф Лэмпти наказан пожизненной дисквалификацией.

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