Один из московских клубов интересуется Бердыевым



Журналист Василий Конов сообщил, что два российских клуба проявляют интерес к главному тренеру "Рубина" Курбану Бердыеву.

"Бердыев в сфере интересов двух клубов РПЛ, один из которых – московский", – написал Конов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что туркменский специалист может покинуть "Рубин" по окончании сезона.

Напомним, что ранее 66-летний Бердыев дважды мог возглавить "Спартак", но оба раза до заключения контракта дело не дошло.

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