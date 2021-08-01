Один из основных игроков "Манчестер Сити" может покинуть клуб из-за подписания Грилиша

Теги манчестер ситибернарду силваджек грилиш

Один из основных игроков "Манчестер Сити" может покинуть клуб из-за подписания ГрилишаФото: инстаграм Бернарду/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" почти осуществил трансфер хавбека сборной Англии Джека Грилиша из "Астон Виллы".

Как сообщает The Telegraph, после перехода английской звезды в "Сити", клуб скорее всего, продаст Бернарду Силву. Также под вопросом остается будущее Рахима Стерлинга.

Ранее сообщалось, что "Астон Вилла" приняла предложение "горожан" в размере 100 миллионов фунтов.

На португальского хавбека претендует "Барселона", однако каталонцы могут позволить себе этот трансфер только в случае обмена.

В прошедшем сезоне Грилиш сыграл 26 матчей в АПЛ, в которых забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.

Также не пропустите: Каррагер поделился ожиданиями от чемпионской гонки в АПЛ в новом сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Судья мадридского суда расказал важную деталь о Суперлиге

Судья мадридского суда расказал важную деталь о Суперлиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов