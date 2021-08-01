Один из основных игроков "Манчестер Сити" может покинуть клуб из-за подписания Грилиша

Фото: инстаграм Бернарду/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" почти осуществил трансфер хавбека сборной Англии Джека Грилиша из "Астон Виллы".

Как сообщает The Telegraph, после перехода английской звезды в "Сити", клуб скорее всего, продаст Бернарду Силву. Также под вопросом остается будущее Рахима Стерлинга.

Ранее сообщалось, что "Астон Вилла" приняла предложение "горожан" в размере 100 миллионов фунтов.

На португальского хавбека претендует "Барселона", однако каталонцы могут позволить себе этот трансфер только в случае обмена.

В прошедшем сезоне Грилиш сыграл 26 матчей в АПЛ, в которых забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.

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