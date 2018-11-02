Один из основных игроков "Ромы" не сыграет с ЦСКА
Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси пропустит матч четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов с ЦСКА.
Об этом рассказал главный тренер команды Эусебио Ди Франческо. Хавбек получил травму и не полетит в Москву.
Матч ЦСКА - "Рома" пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена" 7 ноября, и начнется в 19:55 мск.
После трех стартовых туров "Рома" лидирует в группе G с шестью очками. ЦСКА набрал четыре очка и занимает третье место.
В этом сезоне 35-летний Де Росси провел за "Рому" 11 матчей.
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