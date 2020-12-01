Один из руководителей "Балтики" - арбитру: "Готов выйти с тобой раз на раз, скотина!"

В ФНЛ разгорается новый скандал из-за работы арбитра Юнуса Кошко на воскресном матче между "Балтикой" и "Торпедо".

В калининградском клубе считают, что судья допустил несколько результативных ошибок в пользу соперника. Об этом ранее заявил генеральный директор Тажутдин Качукаев.

Глава отдела развития "Балтики" Юрий Аракелян, в свою очередь, не стал подбирать слова для оценки действий рефери.

"Ты подлец, если бы ты был мужчиной... Мы однажды увидимся, когда ты уже не будешь прикрытый этой властью, один на один! Ты подлец, и если тебе передадут этот скрин, знай, я тебя презираю четыре матча подряд и готов выйти с тобой раз на раз, скотина! Мы ещё увидимся в других обстоятельствах, скотина", - написал функционер в сторис своего инстаграма.

Напомним, что игра "Балтика" - "Торпедо" завершилась нулевой ничьей.

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