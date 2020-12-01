Один из руководителей "Балтики" - арбитру: "Готов выйти с тобой раз на раз, скотина!"
В ФНЛ разгорается новый скандал из-за работы арбитра Юнуса Кошко на воскресном матче между "Балтикой" и "Торпедо".
В калининградском клубе считают, что судья допустил несколько результативных ошибок в пользу соперника. Об этом ранее заявил генеральный директор Тажутдин Качукаев.
Глава отдела развития "Балтики" Юрий Аракелян, в свою очередь, не стал подбирать слова для оценки действий рефери.
"Ты подлец, если бы ты был мужчиной... Мы однажды увидимся, когда ты уже не будешь прикрытый этой властью, один на один! Ты подлец, и если тебе передадут этот скрин, знай, я тебя презираю четыре матча подряд и готов выйти с тобой раз на раз, скотина! Мы ещё увидимся в других обстоятельствах, скотина", - написал функционер в сторис своего инстаграма.
Напомним, что игра "Балтика" - "Торпедо" завершилась нулевой ничьей.
Не пропустите: Газзаев высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
Гол Шомуродова не помог "Дженоа" в матче с "Пармой"
-
Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии
-
"Барселона" просит не наказывать Месси за поступок в память о Диего Марадоне
-
"Локомотив" оштрафован на крупную сумму за нарушение регламента УЕФА Return to play
-
У главного тренера "Ференцвароша" Реброва подозрение на коронавирус
Лента новостей
-
Антон Фердинанд раскрыл подробности расистского скандала с Джоном Терри
-
Один из руководителей "Балтики" - арбитру: "Готов выйти с тобой раз на раз, скотина!"
-
Главные новости дня: 30 ноября
-
1
"Тоттенхэм" потерял очки, невероятный камбэк "МЮ": результаты матчей 10-го тура АПЛ
-
"Бетис" в домашнем матче проиграл "Эйбару" в Ла Лиге
-
"Вест Хэм" обыграл "Астон Виллу" и поднялся на 5 место в АПЛ
-
1
"Милан" продолжает лидировать, "Ювентус" теряет очки: результаты матчей 9-го тура Серии А
-
1
Гол Шомуродова не помог "Дженоа" в матче с "Пармой"
-
Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии
-
1
Мюллер, Боатенг и Хуммельс могут вернуться в сборную Германии
-
1
Симеоне высказался о состоянии Суареса
-
"Барселона" просит не наказывать Месси за поступок в память о Диего Марадоне
-
Д. Комбаров: "Устройте Дзюбе и Соболеву баттл или челлендж, пусть выяснят, кто техничнее"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Ротором"
-
"Локомотив" оштрафован на крупную сумму за нарушение регламента УЕФА Return to play
-
1
Стало известно, кто обслужит матч "Брюгге" - "Зенит" в Лиге Чемпионов
-
1
У главного тренера "Ференцвароша" Реброва подозрение на коронавирус
-
"Лестер" в домашнем матче АПЛ проиграл "Фулхэму"
-
"Торино" и "Сампдория" не смогли выявить победителя в матче Серии А
-
1
Флик перед матчем с "Атлетико" назвал сильные стороны мадридцев