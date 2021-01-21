Один из руководителей "Локомотива" покинул клуб. Семин называл его продавцом обоев

Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила об уходе из клуба заместителя спортивного директора Андрея Лосюка.

Причиной ухода Лосюка стало завершение контракта. Клуб пожелал специалисту успехов в будущем. Стоит отметить, что ранее бывший главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин называл Лосюка "продавцом обоев".

После 19 туров "Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч московский клуб проведет 27 февраля на своем поле с ЦСКА.

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