Один из самых титулованных молдавских клубов прекратил существование

Кишиневский "Зимбру" прекратил существование, сообщает официальный сайт клуба.

Такое решение было принято из-за прекращения финансирования владельцем клуба Николаем Черным.

"Основной команды больше не будет. Снятие с первенства поможет нам урегулировать финансовое положение. Если к следующему году решение не будет найдено, взрослой команды у нас не будет", – сказал директор клуба Севастьян Ботнарь.

"Зимбру" является восьмикратным чемпионом Молдовы. По этому показателю кишиневский клуб уступает только "Шерифу" (18).

Не пропустите: Быстров объяснил, почему не уехал играть в Европу. | http://soccernews.ru