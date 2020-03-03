Один из самых титулованных молдавских клубов прекратил существование

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Один из самых титулованных молдавских клубов прекратил существование

Кишиневский "Зимбру" прекратил существование, сообщает официальный сайт клуба.

Такое решение было принято из-за прекращения финансирования владельцем клуба Николаем Черным.

"Основной команды больше не будет. Снятие с первенства поможет нам урегулировать финансовое положение. Если к следующему году решение не будет найдено, взрослой команды у нас не будет", – сказал директор клуба Севастьян Ботнарь.

"Зимбру" является восьмикратным чемпионом Молдовы. По этому показателю кишиневский клуб уступает только "Шерифу" (18).

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