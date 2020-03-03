Один из самых титулованных молдавских клубов прекратил существование
Кишиневский "Зимбру" прекратил существование, сообщает официальный сайт клуба.
Такое решение было принято из-за прекращения финансирования владельцем клуба Николаем Черным.
"Основной команды больше не будет. Снятие с первенства поможет нам урегулировать финансовое положение. Если к следующему году решение не будет найдено, взрослой команды у нас не будет", – сказал директор клуба Севастьян Ботнарь.
"Зимбру" является восьмикратным чемпионом Молдовы. По этому показателю кишиневский клуб уступает только "Шерифу" (18).
Не пропустите: Быстров объяснил, почему не уехал играть в Европу. | http://soccernews.ru
главное
-
Сборная России узнала соперников в Лиге наций
-
Cadena Cope: матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" пройдет без болельщиков из-за коронавируса
-
"Сочи" заявил экс-игрока "Порту" на матчи РПЛ
-
Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса
-
В "Барселоне" разгорается новый скандал из-за поведения помощника Сетьена во время матча с "Реалом"
Лента новостей
-
Тухель заявил, что Неймар стал спокойнее и нашел свой ритм
-
Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21
-
Сетьен проведет беседу со своим помощником, которым недовольны игроки "Барселоны"
-
Сборная России узнала соперников в Лиге наций
-
Дортмундская "Боруссия" отменила летнее турне по Азии из-за коронавируса
-
Cadena Cope: матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" пройдет без болельщиков из-за коронавируса
-
"Сочи" заявил экс-игрока "Порту" на матчи РПЛ
-
ПСЖ не собирается отпускать Мбаппе на Олимпиаду
-
Английский клуб запретил футболистам делать селфи с болельщиками из-за коронавируса
-
Черчесов встретился с Хиддинком в Амстердаме
-
Один из самых титулованных молдавских клубов прекратил существование
-
1
Депутат Госдумы оценил количество заболевших коронавирусом в Москве
-
Моуринью рассказал об усилении "Тоттенхэма" летом
-
"Челси" и ПСЖ нацелились на голкипера "Милана" Доннарумму
-
Ал. Миранчук рассказал, что Смолов зовет его в Испанию
-
Уткин оценил игру "Спартака" в матче с "Динамо"
-
Вратарь "Манчестер Сити" может перебраться в "Нью-Йорк Сити" летом
-
Роналду может не сыграть с "Миланом" из-за болезни матери
-
Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса
-
1
Лодыгин травмировался во время прохождения "тоннеля новичка"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Эхеа
|40
|93
|2
|Барбастро
|40
|88
|3
|Теруэль
|40
|84
|4
|Атлетико Монсон
|40
|81
|5
|Андорра
|40
|81
|6
|Реал Сарагоса II
|40
|80
|7
|Вильянуэва КФ
|40
|71
|8
|Сариньена
|40
|58
|9
|Атлетико Калатайюд
|40
|53
|10
|Сабиньяниго
|40
|52
|11
|Утебо
|40
|51
|12
|Сан Лоренцо
|40
|43
|13
|Бинефар
|40
|43
|14
|Куарте Индустриаль
|40
|43
|15
|Бреа
|40
|43
|16
|Фрага
|40
|40
|17
|Эбро
|40
|40
|18
|Фигеруэлас
|40
|37
|19
|Иллуэка
|40
|33
|20
|Пеньяс Осенсес
|40
|29
|21
|Хакетано
|40
|28