Один из спонсоров чемпионата Франции разорвал контракт с Лигой 1 из-за досрочного завершения сезона

Телеканал Canal+ разорвал контракты с Лигой 1 и Лигой 2, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, такое решение было принято из-за досрочного завершения сезона в связи с угрозой распространения китайского коронавируса.

Таким образом, Профессиональная футбольная лига Франции не получит крупную сумму за трансляцию оставшихся матчей сезона.

Напомним, что чемпионом Франции признан ПСЖ.

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