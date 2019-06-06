Один из спонсоров Неймара прекратил сотрудничество с игроком из-за дела об изнасиловании

Платежная система Mastercard приостановила сотрудничество с бразильским нападающим ПСЖ Неймаром, которого обвиняют в изнасиловании.

"Мы приостанавливаем маркетинговые кампании, в которых Неймар является послом нашего бренда. Запрет продлится до тех пор, пока не будет разрешен скандал вокруг футболиста", - говорится в заявлении Mastercard, которое приводит Estadao.

Напомним, что бразильская модель Нажила Триндади утверждает, что футболист применил насильственные действия против нее, чтобы добиться секса.

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