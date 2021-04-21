Один из спонсоров отказался от сотрудничества с "Ливерпулем" из-за Суперлиги

Фото: Твиттер @LFC

Один из спонсоров "Ливерпуля" объявил о разрыве контракта с клубом. Компания Tribus официально подтвердила прекращение сотрудничества с "мерсисайдцами".

Причиной стало участие "красных" в образовании европейской Суперлиги.

В своем заявлении компания настаивает на том, что не может поддерживать клуб в данной позиции и что футбол принадлежит болельщикам.

Изменится ли позиция Tribus после новостей о том, что "Ливерпуль" вышел из проекта, пока не известно.