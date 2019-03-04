Один из стадионов к ЧМ-2022 близок к вводу в эксплуатацию

Катар продолжает готовиться к Чемпионату Мира-2022.

Как сегодня стало известно, арена "Аль-Вакра" будет введена в эксплуатацию в конце мая - начале июня 2019 года.

Арена внешне напоминает традиционную арабскую лодку. Вмещать стадион будет 40 тысяч человек. Стоимость строительства оценивается в 580 миллионов евро.

Ранее власти Катара заявляли, что все стадионы к мундиалю будут готовы в 2020 году.

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