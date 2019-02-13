Один из топовых игроков "Барселоны" может покинуть команду

Теги барселонаиван ракитич

Один из топовых игроков "Барселоны" может покинуть команду

"Барселона" не готова предложить Ивану Ракитичу новый контракт. Об этом сообщает Sport.es.

Летом 2018 года ПСЖ хотел приобрести 30-летнего игрока с удвоенным окладом. Главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде не отпустил футболиста тогда.

Хорват надеялся на то, что "Барса" предложит ему увеличение зарплаты. Однако клуб не согласился.

Действующее соглашение Ракитича с каталонской командой рассчитано до 2021 года.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 22 матчах, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

Не пропустите: "Барселона" близка к покупке нападающего| http://soccernews.ru

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