Один из топовых игроков "Барселоны" может покинуть команду

"Барселона" не готова предложить Ивану Ракитичу новый контракт. Об этом сообщает Sport.es.

Летом 2018 года ПСЖ хотел приобрести 30-летнего игрока с удвоенным окладом. Главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде не отпустил футболиста тогда.

Хорват надеялся на то, что "Барса" предложит ему увеличение зарплаты. Однако клуб не согласился.

Действующее соглашение Ракитича с каталонской командой рассчитано до 2021 года.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 22 матчах, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

Не пропустите: "Барселона" близка к покупке нападающего| http://soccernews.ru