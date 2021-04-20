Один из участников Суперлиги клубов может отказаться от выступления в турнире

Теги манчестер ситичелсиарсенал лондонтоттенхэм

Один из участников Суперлиги клубов может отказаться от выступления в турнире

Один из английский клубов может отказаться от участия в европейской Суперлиге, сообщает The Times.

По сведениям источника, в неназванном клубе обеспокоены негативным имиджем нового турнира и критикой со стороны болельщиков. Этим клубом может быть "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал" или "Тоттенхэм".

Впрочем, журналист BBC Дэн Роан утверждает обратное. По его сведениям, ни один из клубов не собирается отказываться от участие в турнире, который должен стартовать в августе 2021 года.

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