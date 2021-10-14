Один из вице-капитанов "Барселоны" может покинуть клуб бесплатно

Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Барселоны" Серджи Роберто может покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона на правах свободного агента, сообщает журналист-инсайдер Альфредо Мартинес.

По информации источника, переговоры с Роберто о продлении контракта сорвались.

Напомним, что испанец является третьим вице-капитаном сине-гранатовых, сразу после Серхио Бускетса и Жерара Пике.

В нынешнем сезоне Роберто сыграл шесть матчей в Ла Лиге, в которых сумел отличиться двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

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