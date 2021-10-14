Один из вице-капитанов "Барселоны" может покинуть клуб бесплатно

Теги серхи роберто барселона

Один из вице-капитанов "Барселоны" может покинуть клуб бесплатноФото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Барселоны" Серджи Роберто может покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона на правах свободного агента, сообщает журналист-инсайдер Альфредо Мартинес.

По информации источника, переговоры с Роберто о продлении контракта сорвались.

Напомним, что испанец является третьим вице-капитаном сине-гранатовых, сразу после Серхио Бускетса и Жерара Пике.

В нынешнем сезоне Роберто сыграл шесть матчей в Ла Лиге, в которых сумел отличиться двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

Также не пропустите: Вице-президент "Барселоны" рассказал, когда клуб сможет подписывать таких игроков, как Мбаппе и Холанд. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент ФИФА предложил провести ЧМ в Израиле и соседних странах

Президент ФИФА предложил провести ЧМ в Израиле и соседних странах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов