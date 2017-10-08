Один шаг до чемпионата мира: Польша принимает Черногорию

Польша – Черногория

Стадион: "Национальный"

Начало матча: 19:00

Арбитр: Даниэле Орсато

Сборная Польши находится в шаге от попадания на чемпионат мира в России, команда очень уверенно проходит отборочную стадию, допустив только одну существенную осечку. Поляки были разгромлены Данией со счетом 4:0. Именно датчане являются единственной командой, которая может сместить их с первого места. Для этого Польша должна проиграть свой матч с любым счетом, а Дания должна одолеть Румынию. В этом случае полякам придется играть в стыках, чего им делать не хотелось бы, так как жребий подарил им удобную группу для прохода с первой позиции. Явного лидера не было, чем поляки и воспользовались. Роберт Левандовски наколотил в ворота соперников 15 голов, на данный момент он вместе с Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром отборочного цикла.

Противопоставить атакующей мощи поляков их соперники практически ничего не смогли, после единственного поражения от Дании Польша достаточно быстро пришла себя, помогли игры против аутсайдеров Казахстана и Армении, в ворота которых залетело девять голов. Теперь же польским игрокам достаточно сыграть вничью с Черногорией и отправляться бронировать билеты в Россию.

Черногорцы, в свою очередь, не оставляют надежд на то, чтобы зацепиться за стыковые матчи. Им необходимо побеждать с разницей в два мяча и надеяться на румынов, которые должны обыграть Данию. Если же румыны выиграют 2:0 и больше, то тогда уже Черногорию устроит минимальная победа. Шансы на такой исход невелики в первую очередь из-за того, что Румыния в этом отборочном цикле совершенно несостоятельна, команда выигрывала только у явных аутсайдеров, датчане же смотрятся очень мощно.

Тем не менее, черногорцы попытаются сделать хотя бы свою часть работы. В этом отборочном цикле они выступают более убедительно, чем в квалификации к Евро-2016, даже если они не попадут на мундиаль, эта сборная составит достойную конкуренцию в будущем и, возможно, сумеет попасть на свой первый крупный турнир в 2020 году.

Интересные факты противостояния:

Команды ранее встречались три раза: в отборе на чемпионат мира в Бразилии команды дважды сыграли вничью, а в игре первого круга текущей квалификации выиграла Польша. Стоит сказать, что в Бразилию Черногория и Польша не попали, заняв третье и четвертое место в своей группе.

Три дня назад Роберт Левандовски оформил хет-трик в ворота Армении, форвард забил 15-й гол в отборочном турнире, побив рекорд Роналду и Мюллера по количеству забитых мячей в квалификациях к чемпионатам мира. Вчера Криштиану также забил 15-й гол, теперь оба игрока являются соавторами рекорда.

Ориентировочные составы:

Польша: Щесны, Бережински, Глик, Пищек, Паздан, Крыховяк, Блащиковски, Гросицки, Линетти, Зелински, Левандовски.

Черногория: Петкович, Марушич, Симич, Савич, Томашевич, Янкович, Весович, Иванич, Вукчевич, Йоветич, Мугоса.

Прогноз на матч:

Поляки обязаны добиться приемлемого результата в домашней игре, поражение станет катастрофой. В стыках может случиться все, что угодно, есть риск пропустить третий чемпионат мира подряд, поэтому команда должна отдать все силы в отчетном матче.

Букмекеры предлагают на победу Польши коэффициент 1.35, на ничью – 5.60, на Черногорию – 9.90.

Вячеслав Горбачев

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