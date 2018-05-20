Один шаг до элиты: "Енисей" едет в гости к "Анжи"

"Анжи" - "Енисей"

Стадион: "Анжи-Арена"

Начало матча: 21:00

Арбитр: Кирилл Левников

Красноярскому "Енисею" остался всего один шаг до РФПЛ, команда Аленичева в первом стыковом матче разгромила "Анжи" на своем поле со счетом 3:0, теперь же ей предстоит сыграть в Махачкале. Год назад красноярцы также победили в первом стыковом матче тульский "Арсенал", однако лишь с минимальным счетом, да пропустив гол в свои ворота. Теперь "Енисей" такой ошибки не повторил. Победа над "Анжи" была уверенной, этому поспособствовала травма основного вратаря махачкалинцев Будакова, вышедший на замену Сугробов игру провалил. Молодой вратарь не имеет никакого опыта, он не играл в основе даже в ФНЛ, часто ошибался, даже привез пенальти. Будаков не сможет сыграть и в ответном матче, Вадиму Скрипченко придется поломать голову, как исправить сложившуюся ситуацию и попытаться спастись. Но вероятно тренер в очередной раз вылетит из РФПЛ. В прошлом году он не сумел остаться в РФПЛ вместе с самарскими "Крыльями", теперь же близок к провалу с "Анжи".

"Енисей" в случае выхода в РФПЛ может на некоторое время переехать в другой город, так как городской стадион находится на реконструкции, а играть в манеже в элитном дивизионе ему не позволят. Тюмень, Томск и Екатеринбург – одни из вариантов. Без поддержки болельщиков клуб будет находиться в проигрышных условиях, поэтому "Енисею" будет сложно закрепиться в РФПЛ, он вполне может повторить судьбу "СКА-Хабаровска" и "Тосно", которые задержались в элите только на один сезон.

Интересные факты противостояния:

8 игроков "Енисея" ранее играли за "Анжи".

Победа "Енисея" над "Анжи" в первом стыковом матче стала второй в истории противостояния. Махачкалинцы выигрывали у своего соперника трижды.

"Енисей" стал вторым клубом ФНЛ, который победил своего соперника в стыках с разгромным счетом. Первая команда – "Уфа", она вышла в РФПЛ, обыграв "Томь" (5:1, 1:3).

Ориентировочные составы

"Енисей": Филиппов, Жиров, Новиков, Фатуллаев, Чичерин, Семакин, Харитонов, Ломакин, Сердеров, Кутьин, Обрадович.

"Анжи": Сугробов, Яковлев, Самарджич, Армаш, Мусалов, Антон, Тетрашвили, Хамданов, Лескано, Маркелов, Прудников.

Прогноз на матч "Анжи" – "Енисей":

"Енисей" может и не выиграть сам матч, но гол, который снимет все вопросы относительно выхода в РФПЛ, забить должен. "Анжи" будет невероятно сложно отыграть три мяча и не пропустить в свои ворота, особенно в свете травмы основного вратаря.

Букмекеры предлагают на победу "Анжи" коэффициент 1.85, на ничью - 3.65, на "Енисей" - 4.20.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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