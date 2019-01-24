Один за всех и все за одного: ТОП-5 результативных трио в первой половине текущего сезона. Часть первая.

Порой в футболе все решают не только индивидуальные действия одного футболиста, а и атакующие связки на последней трети поля. Их запоминают, о них говорят, их игрой восхищаются, но самое главное – именно они своими действиями приносят команде такие важные очки. Сегодня команда Soccernews решила представить пятерку лучших европейских трио в атаке, которые наколотили больше всего голов за первую часть сезона.

Лука Йович, Себастьян Алле, Анте Ребич ("Айнтрахт", 37 голов)

Буквально за полгода стоимость этих троих парней из "Айнтрахта" поднялась с 50 до 110 млн евро. В текущем сезоне команда из Франкфурта идет на 5 месте в Бундеслиге и имеет в своем активе 37 забитых голов. Это, конечно же, не значит, что все голы "Айнтрахта" в чемпионате были забиты этой троицей, но все равно числа говорят о многом. Бриллиантом на короне команды Ади Хюттера, безусловно, является серб Лука Йович. Воспитанник сербской "Црвеной Звезды" приехал в Германию летом 2017 по арендному соглашению из "Бенфики", когда его трансферная стоимость, кстати, равнялась всего 1,8 млн евро. Сейчас это число выросло почти на 400% и теперь равняется 35 млн евро. Результативность сербского форварда просто невероятная. Он единолично возглавляет голеадорскую гонку Бундеслиги – 13 голов в 16 сыгранных встречах. Но не нужно забывать и о других персонажах троицы.

Например, очень интересная история сложилась с Анте Ребичем, который переехал в "Айнтрахт" еще летом 2016 года к хорошо знакомому хорвату Нико Ковачу, но все это время играл за франкфуртский клуб на правах аренды. Выкупить атакующего полузащитника-форварда "орлы" решились только перед началом текущего года. Еще одной интересной особенностью футболиста является то, что перед приездом в Германию он стоил всего 1 млн евро, а перед Чемпионата Мира 2018 года эта цифра равнялась уже 10 млн. Возможно именно из-за начальной цены "Айнтрахт", по сообщениям портала Transfermarkt, заплатил "Фиорентине", которая все это время владела правами на футболиста, всего лишь 2 млн евро. Есть вероятность, что если провести огромную аналитическую работу, то можно заметить в Ребиче одну из самых выгодных сделок в истории "орлов", так как после мундиаля стоимость хорватского нападающего вскочила сразу до 35 млн евро и все еще продолжает расти. В текущем сезоне Ребич сыграл за "Айнтрахт" 18 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи. Очень неплохо, если учитывать, что по ходу сезона он нередко пропускал игры из-за повреждений.

Закрывает список ведущих игроков "Айнтрахта" француз Себастьян Алле. Футболист уже слишком хорошо играет в текущем сезоне. Если посмотреть на его статистику, то она лишь немногим хуже, чем у Йовича – 26 матчей за клуб во всех турнирах, 13 голов и аж 11 результативных передач (лучший ассистент команды). Алле тоже не является новичком во Франкфурте, и показывал свои умения еще при Нико Коваче. Но именно в текущем сезоне его талант раскрылся по-новому. Нельзя не отметить, что за полгода Transfermarkt повысил оценочную стоимость игрока с 11 до 35 миллионов евро. Такими темпами спокойно можно и в сборную Францию попасть, тем более что с форвардами с ней не всегда все хорошо. Алле, кстати, не новенький и в системе "галльских петухов". Да, за основную команду он еще ни разу не играл, зато прошел все уровни молодежных сборных, а за "U-21" настрелял аж 13 мячей в 20 играх. Стоит отметить, что представленным футболистам 21, 25 и 24 года соответственно. Не исключено, что уже летом "Айнтрахт" устроит аукцион по одному из них. Прибыль обещает быть серьезной.

Мбавана Саматта, Леандро Троссар, Руслан Малиновский ("Генк", 39 голов)

Сложно было это представить, но да! Одна из троиц в нашем сегодняшнем материале, который мы и закончим, дабы не перегружать читателя обилием информации, представляет чемпионат не из ТОП-5, а потому следить за ней еще более интересней. Примечательно, что это не совсем атакующее трио, так как Руслан Малиновский часто играет немного глубже. Тем не менее, это не мешает украинцу быть третьим бомбардиром бельгийской команды. В текущем сезоне Руслан забил уже 11 мячей и отдал 10 результативных передач во всех 32 встречах за "Гент". При этом сама история украинского парня очень даже интересная. Он приехал в Бельгию в 2016 году из не очень примечательной по европейским меркам луганской "Зари", которая, однако, несколько лет назад неплохо шумела в Лиге Европы. С "Зарей" связан один из самых интересных моментов во всей карьере Малиновского. В 2014 году луганская команда впервые имела шанс пробиться в групповой этап второго по престижности европейского клубного турнира, но в решающем матче после первого тайма "летела" нидерландскому "Фейенорду" со счетом 3:0. Руслан Малиновский сделал так, чтобы счет стал 3:3, а на последних минутах неудачно выбил мяч и позволил "Фейенорду" забить четвертый гол. В Бельгии таких проколов не было. Малиновский отлично себя проявляет, в особенности это касается его волшебных штрафных, после которых мячи летают по обеим девяткам.

Чемпионат Бельгии может показаться простым для взятия ворот, но следующие парни доказывали, что они могут приносить пользу и в Лиге Европы. Вторым бомбардиром "Генка" является Леандро Троссар. Кроме того, что бельгиец второй в бомбардирской гонке, он еще и второй игрок команды по трансферной стоимости. За последний год оная выросла с 4 до 14 млн евро. А поскольку футболисту только 24 года, есть реальные шансы увидеть его в Германии, Франции, или другой топовой футбольной стране. В 27 матчах текущего сезона Троссар забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. Как и любой другой вингер, он очень хорош в таких компонентах, как скорость и дриблинг, а по телосложению его легко перепутать с другими крутыми футболистами на этой позиции. Например, с Фелиппе Коутиньо.

Круче всех в этой атакующей троице проявляет себя представитель Танзании (чуть ли не единственный представитель этой африканской страны, который хоть как-то проявляет себя на европейском уровне) Мбавана Саматта. Центральный форвард попал в Бельгию зимой 2016 года из конголезского клуба "Мазембе", и с тех пор показывает практически непрерывный рост не только в игровой составляющей, но и в трансферной стоимости. Но это еще далеко не то, чем может похвастаться игрок высокого класса: с 3 млн до 6,5 млн евро за полгода. Тем не менее, тем очень хороший, и показатели способствуют тому, чтобы рост шел и дальше. В 32 встречах за клуб во всех турнирах Саматта настрелял 25 голов и отдал 3 результативные передачи. В том числе, 3 мяча было забито в 5 встречах Лиги Европы, из группового этапа которой "Генк" успешно вышел с первого места. В чемпионате дела тоже идут очень даже хорошо – первое место после 22 встреч, 10 баллов отрыва от второго "Брюгге" и дальнейшая дорога к чемпионству.

Продолжение следует