Один за всех и все за одного: ТОП-5 результативных трио в первой половине текущего сезона. Часть вторая.

Прошлый раз редакция Soccernews детально рассказывала о двух из пяти самых результативных трио в европейском футболе по состоянию на данный момент. Сегодня мы пройдемся по еще 9 футболистов, которые отлично проявили себя как часть атакующей системы.

Мохаммед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане ("Ливерпуль", 40 голов)

Эту тройку не спутаешь не с кем. Она образовалась после прихода в "Ливерпуль" Юргена Клоппа, во всю раскрылась в прошлом сезоне, а в этом продолжает радовать фанатов, но уже в более скромных масштабах. Если посмотреть на футбол "Ливерпуля", то немецкий специалист поставил команде немного иную модель игры, где атака находится в балансе с обороной, из-за чего падает результативность, но при этом существенно сокращается лишняя вратарская работа, ведь теперь стража ворот должен доставать мяч из своих ворот существенно реже. Как и раньше, основой этой троицы является Мохаммед Салах. В начала текущего сезона он, как и ожидалось, не продолжил результативные подвиги прошлого сезона, но вскоре снова вошел во вкус, попробовал играть на позиции центрального форварда (смелые эксперименты Клоппа) и наколотил 19 мячей в 32 играх за "Ливерпуль" во всех турнирах. В таблице лучших голеадоров английской Премьер-лиги он снова является первым с 16 мячами в активе. Обамеянгу не достает всего лишь 2 гола.

Но что бы не демонстрировал Салах, по мнению многих экспертов и болельщиков, он не является самым главным игроком в атаке "Ливерпуля", ведь больше всего работы выполняет Роберто Фирмино. Он и прессингует больше всех, и, благодаря новой позиции под нападающим, часто связывает между собой всю атаку, и, конечно, не забывает отличатся самостоятельно. Но если говорить о реальном уровне результативности, то бразилец очень уступает Салаху. За первую половину сезона "Бобби" забил 11 голов в 31 встрече, и отдал 4 результативные передачи. Это чуть лучше, чем у Садио Мане. Из всей тройки, сенегалец выглядит именно тем игроком, который по ходу сезона действительно сдал. Но речь скорее не о звездной болезни или плохой формы. Просто футбол Клоппа становится немного другим, и Мане тоже приходится думать об обороне. В текущем сезоне вингер забил 10 мячей в 28 встречах и отдал 3 ассиста. Тем не менее, атакующее трио "Ливерпуля" все еще феноменально, и его очень ждут во встрече с "Баварией" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, которая состоится уже скоро. А пока "мерсесайдцы" думают о чемпионате, где "Манчестер Сити" отстает всего на 4 балла и прав на ошибку, как всегда, не так уж и много. Ну и стоит, конечно, отметить, что "Ливерпуль" идет на втором месте АПЛ по результативности (54 гола в 23 встречах), уступая лишь парням Гвардиолы, где голевой упор идет далеко не на 3 человека.

Лионель Месси, Луис Суарес, Усман Дембеле ("Барселона", 49 голов)

Традиционно атака каталонской "Барселоны" входит в пятерку самых результативных атак Европы, и традиционно в ее составе есть трио, которое обеспечивает огромный приток голов. В последнее время основу этого трио составляют Месси и Суарес, а последний компонент постоянно меняется. Вот на сей раз мы видим Усмана Дембеле. Но одно остается неизменным – Месси всегда самый результативный. Если брать игры во всех турнирах, то –кратный обладатель "Золотого мяча" забивает больше гола за игру – 24 матча, 25 мячей. Что интересно, такой результат обеспечила Лига Чемпионов, где в 4 играх (еще Лионель пропустил из-за перелома руки), Месси забил 6 мячей. На этом интересности не заканчиваются. В среднем аргентинскому "гению" нужно всего лишь 80 минут для гола. Это один из лучших показателей среди всех европейских футболистов, которые сыграли за свой клуб больше 10 игр.

С Суаресом тоже все предельно ясно. Да, футболист начал сдавать, но пока это заметно только по трансферной стоимости. За год он подешевел с 90 млн до 60 млн евро. Во многом это является следствием возраста, ведь нельзя забывать, что футболисту уже 31 год. По результативности особых претензий нет, хотя даже если бы они и были, все затмила бы командная игра и знаменитая тень Месси. В 25 матчах текущего сезона Суарес забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Это чуть лучше, чем у Усмана Дембеле. История француза и вовсе уникальна. В течении текущего полугодия он дважды попадал в немилость тренерского штаба "блаугранас" из-за опозданий на тренировки и пропуска командных встреч. Но потом он всегда выходил на поле на замену, забивал решающий гол на последних минутах (как это было в игре с мадридским "Атлетико") и снова возобновлялся в основной команде. Но последнее время Дембеле все же окончательно прописался в основе, так как извинился за свои выходки перед руководством, партнерами по команде и тренерами. В 27 играх за "Барсу" он отличился 13 раз и отдал 5 результативных передач. Это повлекло за собой целую серию разговоров, главной фигурой которых является Коутиньо, так как ему, при играющем Дембеле, место в составе не находится совершенно. Интригу подогревает тот факт, что за французом давно охотится ПСЖ, "Барса" хочет вернуть Неймара (или Неймар хочет вернуться в "Барсу", пока даже не поймешь, официальной информации нет), а Коутиньо воспринимают как разменную монету. Одним словом, следим!

Килиан Мбаппе, Неймар, Эдисон Кавани (ПСЖ, 54 гола)

Безусловно, лучшим трио в нынешнем европейском футболе является тройка ПСЖ Мбаппе-Неймар-Кавани. И дело не только в их результативности, но и в фамилиях. Многие поспорят, но наша редакция считает эту тройку лучше, чем Суарес-Месси-Дембеле. Оправданно ли они забивают так много? Сложно сказать! С одной стороны, то игроки высокого класса и в условном чемпионате Испании совсем не затерялись бы, даже отдельно друг от друга. А с другой стороны, трио выступает всего лишь в французской Лиге 1, где ПСЖ может позволить себе разгромить "Генгам" со счетом 9:0. Круче всех в этой компании проявляет себя Киллиан Мбаппе. 20-летний француз забивает не только со вкусом, но еще и часто. В среднем чемпиону мира требуется всего лишь 64 минуты, чтобы положить очередной "голешник" сопернику по чемпионату Франции. Лучшего результата в Европе просто нет. В 14 встречах Лиги 1 (несколько игр были пропущены из-за дисквалификации и повреждений) Мбаппе забил 17 голов и отдал 7 результативных передач. Пока СМИ молчат относительно слухов, связывающих Мбаппе с другими командами, да и вряд ли кто-то его потянет. Уже сейчас Transfermarkt оценивает игрока в 200 млн евро.

Кавани и Неймар не нуждаются в отдельных представлениях. Уже несколько лет кряду они демонстрируют очень хорошую результативность в Лиге 1, но все понимают, что основой является Лига Чемпионов, где в прошлом сезоне ПСЖ знатно провалился, добравшись лишь до 1/8 финала. В 2019 году все может быть по-другому, хотя встречи против "Наполи" на групповом этапе показали, что у Тухеля еще много роботы. Интересно отметить вот что. Трио из ПСЖ является единственным в нашем списке (оба материала), где центральный форвард уступает вингерам по результативности. Кавани традиционно имеет очень много моментов, но забивает не всегда – 17 голов в 21 матче во всех турнирах. Неймар сыграл на матч больше, но и забил 20 голов.