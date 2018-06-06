Одиннадцать друзей Харейде: чего ждать от сборной Дании на грядущем Чемпионате Мира?

Сборная Дании по футболу

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 12

Лучший результат на чемпионате мира: 1/4 финала, 1998 год (Франция) - проигрыш сборной Бразилии 2:3

Гвардейцы: Петер Шмейхель (129 матчей) – в истории, Уильям Квист (79 матчей) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Пол Нильсен, Йон-Даль Томассон (52 гола) - в истории, Кристиан Эриксен (21 гол) – в заявке

История выступлений на чемпионате мира

Сборная Дании - относительно недавний участник мировых первенств. Впервые "алая гвардия" попала на мундиаль в 1986 году. Именно тогда в составе датчан начали появляться футболисты, которых спустя тридцать лет будут называть "легендарными". Конечно, сейчас мы знаем банду Харейде благодаря Кристиану Эриксену, однако опытные болельщики ассоциируют Данию с братьями Лаудрупами, Петером Шмейхелем или Полом Нильсеном.

На протяжении своей истории "датский динамит" 4 раза выходил в финальную часть чемпионатов мира. На своем первом мундиале в 1986 году Дания уверенно преодолела групповой турнир с ФРГ, Уругваем и Шотландией в квартете, выиграв все три матча с общим счетом 9:1. Однако уже в 1/8 финала выбыла, уступив 1:5 испанцам. Несмотря на провал в плей-офф, Дания показала себя очень крепким европейским орешком. Особенно ярко Чемпионат Мира 1986 провел форвард Пребен Элькьер-Ларсен, став лучшим бомбардиром своей команды на турнире (4 гола). Уже через 13 лет "безумная лошадь" попадет в список 100 лучших футболистов ХХ века по версии портала World Soccer (третий датский футболист после Петера Шмейхеля и Микаэля Лаудрупа).

Второго кворума Дания ждала 12 лет и, как оказалось, не напрасно. На Чемпионате Мира 1998 года во Франции датчане показали лучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала. Представители полуострова Ютландия заняли второе место в группе с французами – будущими чемпионами, опередив ЮАР и Саудовскую Аравию. В 1/8 датчане в красивом стиле разгромили разгромили "суперорлов" из Нигерии (1:4), в составе которых играли Джей-Джей Окоча, Тиджани Бабангида и Рашиди Йекини (лучший бомбардир в истории Нигерии). А вот четвертьфинале "алой гвардии" оказался не по зубам будущий финалист - сборная Бразилии. В упорной борьбе парни Бу Уханссона уступили со счетом 2:3. Погоду в той сборной делали братья Лаудрупы и Мартин Йоргенсен. Они активно разгоняли атаки и обеспечивали комбинационный футбол вблизи штрафной для сборной, которая в большинстве игр использовала защитную схему 5-3-2.

Именно Брайан Лаудруп и Мартин Йоргенсен отличились забитыми голами в ворота Бразилии, однако команду Марио Загалло, в составе которой играли такие исполнители как Ривалдо, Роналдо, Роберто Карлос и Дунга, одному из лучших поколений в датской истории победить так и не удалось. Но быстрый гол Йоргенсена на второй минуте давал "алым" очень хорошие перспективы. А в начале второго тайма Роберто Карлос не попал по мячу, пытаясь выбить его из штрафной в падении через себя, тем самым дал возможность младшему Лаудрупу с нескольких метров "порвать" сетку ворот Таффарела и сделать счет 2:2.

Через четыре года в Японии и Корее Дания снова успешно завершила групповой этап, заняв первое место в группе с Францией, Сенегалом и Уругваем. После двух побед и ничьи с Сенегалом от "алых" ожидали повторения достижения четырехлетней давности. Однако, сборная Англии, с которой датчанам предстояло играть в 1/8, была против. 3:0, голы Фердинанда, Оуэна и Хески, и Дания летит домой. Интересно, что в 2002 году все 5 голов Дании на турнире забивали всего 2 человека: Йон-Даль Томассон (4 гола) и Деннис Роммедаль (1 гол). Первый, кстати, в последствии станет лучшим бомбардиром в истории сборной.

В финальной части своего последнего мундиаля 2010 в ЮАР датчане сыграли всего 3 игры. После успешной квалификации и первого места в группе с Португалией и Швецией, "алые" неудачно выступили в финальной части чемпионата, обыграв только Камерун. А вот матчи против Японии и Нидерландов Дания проиграла с общим счетом 5:1. После европейской квалификации "алые" имели статус команды, которая хоть и не обладает таким мощным составом, как в 90-ых, но способна создать проблемы для любой сборной. Однако, новое поколение игроков во главе Даниэлем Аггером и Никласом Бендтнером не смогло показать весь свой потенциал и сломить ситуацию на турнире в свою пользу.

Отбор на чемпионат мира 2018

В отборочном турнире сборная Дании заняла второе место в группе "Е". Перед началом квалификации представители Ютландии считались одним из фаворитов в группе с Польшей, Черногорией, Румынией, Арменией и Казахстаном. По итогам 10 матчей "алая гвардия" набрала 20 очков. Групповой этап начинался для датчан далеко не лучшим образом: 2 поражения в трех матчах. К тому же, Дания проиграла своим прямым конкурентам – Польше (3:2) и Черногории (1:0). Единственная победа пришлась на матч с Арменией (1:0), которая в итоге отбор провалила. Однако, в шести последующих матчах "алая гвардия" одержала 5 побед, в том числе разгромила Польшу (4:0) и не оставила шансов Черногории (1:0). Самой неудобной для Дании оказалась вязкая Румыния, с которыми подопечные Оге Харейде расписали две ничьи (1:1, 0:0). Именно побед в этих двух матчах и не хватило Дании, чтобы оказаться на первое место и не пустить на мундиаль звездную Польшу, которая вырастила одно из лучших футбольных поколений в истории. В итоге Дания заняла второе место, опередив Черногорию на 4 очка. В стыковых матчах датчанам предстояло встретится с Ирландией. Матч в Дании завершился вничью 0:0 и не подарил зрителям выдающейся игры. Все самое интересное происходило в Дублине. Уже на 6 минуте Дания "летела" 1:0 и матч не предвещал ничего хорошего. Именно в этот момент на первый план вышел лидер "датского динамита" – Кристиан Эриксена. Его хет-трик позволил "алым" переломить ход встречи и добыть разгромную победу 1:5. Общий счет двухматчевого противостояния выглядит весьма внушительно, однако нельзя не отметить, что жесткая Ирландия почти смогла перекусить потенциал датской атаки. Но в итоге именно скандинавы получили право представить свой флаг в России.

Финальная заявка на Чемпионат Мира:

Вратари: Каспер Шмейхель ("Лестер", Англия), Йонас Лессль ("Хаддерсфилд", Англия), Фредерик Реннов ("Брондбю", Дания).

Защитники: Симон Кьер ("Севилья", Испания), Андреас Кристенсен ("Челси", Англия), Матиас Йоргенсен ("Хаддерсфилд", Англия), Хенрик Дальсгор ("Брентфорд", Англия), Йенс Стрюгер Ларсен ("Удинезе", Италия), Янник Вестегор ("Боруссия" М., Германия), Йонас Кнудсен ("Ипсвич", Англия).

Полузащитники: Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм", Англия), Микаэль Крон-Дели ("Депортиво", Испания), Лукас Лерагер ("Бордо", Франция), Томас Дилейни ("Вердер", Германия), Лассе Шене ("Аякс", Нидерланды), Вильям Квист ("Копенгаген";

Нападающие: Мартин Брейтуэйт ("Бордо", Франция), Каспер Дольберг ("Аякс", Нидерланды), Пионе Систо ("Сельта", Испания), Андреас Корнелиус ("Аталанта", Италия), Виктор Фишер ("Копенгаген", Дания), Николаи Йоргенсен ("Фейенорд", Нидерланды), Юссуф Поульсен ("Лейпциг", Германия).

Оптимальный состав:

Шмейхель – Дальсгор, Кристенсен, Кьер, Ларсен – Эриксен, Дилэйни, Квист – Систо, Поульсен, Йоргенсен.

Ключевой игрок

Главной звездой сборной Дании является 25-летний атакующий полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен. Его стоимость на трансферном рынке является четвертью от стоимости всей сборной Дании (80 миллионов евро). В отборе полузащитник стал самым результативным игроком сборной. На его счету 11 мячей в 12 матчах, что является третьим показателем в квалификации. В бомбардирской гонке Эриксен уступил только Роберту Левандовски (16 голов) и Криштиану Роналду (15 голов). Кроме того, на счету 26-летнего полузащитника 3 результативные передачи, что тоже является лучшим показателем в составе Дании. Эриксен проводит очень хороший сезон в английском "Тоттенхэме". Атакующий полузащитник сыграл 47 матчей за клуб, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач. Самым запоминающимся моментом Эриксена в отборе стал, конечно же, хет-трик в ворота Ирландии, который и вывел "алых" на Чемпионат мира. Сейчас датчанин является настоящим лидером команды, дирижёром атак, который может исполнить стандартное положение или отдать нестандартный пас атакующей группе команды.

Тренер

Норвежский тренер Оге Харейде возглавил сборную Дании в марте 2016 года, подписав 4-летний контракт. Этот специалист является настоящим экспертом по скандинавским командам. На протяжении своей карьеры Харейде тренировал только шведские и норвежские клубы. В 2014 году специалист выиграл "Аллсвенскан" с "Мальмё" и вывел его в групповой этап Лиги Чемпионов. За это достижение 64-летний норвежец удостоился звания лучшего тренера в Швеции. Оге Харейде уже имеет опыт работы со сборными. В период с 2003 по 2008 года тренер возглавлял родную Норвегию, однако так и не добился с ней международного успеха. Единственный шанс был в 2006 году. Однако тогда норвежцы заняли второе место в отборочной группе к Чемпионату Мира, пропустив вперед Италию, а потом не смогли обыграть чехов в плей-офф (общий счет – 2:0).

Перспективы на Чемпионат мира

В России Дания сыграет в одной группе с Францией, Австралией и Перу. Если быть откровенными, то "алых" не отнесешь к числу привычных европейских грандов, но время от времени они собирают мощный коллектив, который в любой момент может выстрелить на крупном турнире (чего стоит сенсационная победа на Евро-92). Сейчас датчане имеют в своем распоряжении крепкий и сыгранный состав, а также тренера-эксперта по скандинавским командам. Такой связке вполне по силам не только выйти из группы, а и нашуметь в плей-офф, выбив, например, Аргентину или Хорватию (возможные соперники для команд группы "С" в матчах на вылет). Конечно, фаворитом квартета является сборная Франции, но датчанам вполне по силам "размазать" остальных соперников. Многое покажет уже первый матч 16 июня, когда Дания сыграет с Перу. Ждем-с!

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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Исландия, Хорватия, Перу, Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея, Бельгия, Тунис, Англия, Панама, Польша, Сенегал, Колумбия, Япония, Аргентина