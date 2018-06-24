Одиннадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

24 июня на Чемпионате Мира-2018 в России состоятся очередные матчи второго группового этапа.

В Нижнем Новгороде сыграют представители группы G Англия и Панама. В Екатеринбурге фанаты увидят противостояние команд из группы Н Японии и Сенегала. И наконец в Казани сыграют Польша и Колумбия, которые также выступают в группе Н.

Перейдем к клубным делам. Возможно, уже сегодня будут оформлены переходы Раджи Наингголана из "Ромы" в "Интер", Кевина Гамейро из "Атлетико" в "Валенсию", Фелипе Андерсона из "Лацио" в "Вест Хэм" и Жоау Канселу из "Валенсии" в "Ювентус".

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