Одион Игало покинул "Манчестер Юнайтед"

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Одион Игало покинул "Манчестер Юнайтед"

Нигерийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало объявил об уходе из английского клуба.

"Мне так сложно принимать то, что моей мечте пришел конец. Я благодаря бога за то, что моя мечта осуществилась и я оказался в "Манчестер Юнайтед". Для меня было честью выступать за эту команду. Я благодарю тренера, который поверил в меня, когда многие не верили. Я буду скучать по замечательным партнерам по команде. Это было здорово", - написал Игало на своей странице в Instagram.

31-летний Игало выступал за "Манчестер Юнатед" с 2020 года. За манкунианцев он провел 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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