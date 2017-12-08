Одна дорога, но разные пути "Зенита" и "Локомотива": итоги и символическая сборная 6-го тура Лиги Европы
Редакция SoccerNews подводит главные итоги заключительного тура группового раунда Лиги Европы сезона 2017/2018.
"Зенит" вырывает первое место у "Сосьедада"
В рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы питерский "Зенит" отправился в гости к "Реал Сосьедаду". Россияне должны были разыграть между собой первое место в квартете "L". Подопечные Роберто Манчини опережали басков на одно очко, а это означало, что гостям достаточно будет и ничьей, чтобы остаться на вершине. "Сине-бело-голубые" продемонстрировали великолепную эффективность на "Сан-Себастьяне". Несмотря на то, что испанский клуб большую часть времени контролировал мяч, "зенитчики" реализовали буквально все свои опасные моменты.
Настоящим украшением противостояния стал гол, забитый ножницами через Браниславом Ивановичем при счете 1:1. Ребята Эусебио Сакристана от такого не смогли отойти, а в концовке встречи эффектную точку поставил Леандро Паредес. Итак, "Зенит" достаточно легко выигрывает группу, при этом становясь единственной командой на групповой стадии, которая достигла отметки в 16 очков. Более того, питерцы с 17 забитыми голами являются самым результативным коллективом в осенней части этого евротурнира.
"Локомотив" выигрывает группу "F"
"Локомотив" посреди группового этапа Лиги Европы серьезно забуксовал и поставил под сомнение свое участие в еврокубковой весне. Подопечным Юрия Семина тяжело дались оба матча с "Шерифом", но в оставшихся двух играх москвичи, как и принято в этом сезоне, проявили характер. Переломный моментом стала победа "железнодорожников" на "Копенгагеном" в предыдущем туре, которая и вывела российский клуб на первую строчку. После этого осталось дело за малым – не оступиться в Чехии против местного "Злина".
Тем не менее, поединок для "Локо" складывался непросто. Матч чем-то напомнил недавнее противостояние столичного клуба с "Рубином" в РФПЛ, когда казанцы утратили пыл после того, как остались в меньшинстве, чем сполна воспользовались ребята Семина. Уже на 57-й минуте Зоран Гаич схлопотал красную карточку, а "красно-зеленые" в оставшееся время отгрузили два гола в ворота чехов, авторами которых стали лидеры команды Алексей Миранчук и Джефферсон Фарфан.
Таким образом, несмотря на то, что "Локомотив" по ходу всего группового раунда серьезно потрясло, все же им удалось выйти сухими из воды, выиграв квартет "F".
Легкая прогулка "Динамо" и нехватка бензина "Зари"
Разные судьбы сложились у украинских клубов на групповом этапе Лиги Европы. Впрочем, как и прогнозировалось, киевское "Динамо" без особых проблем выиграло квартет "В". В последнем туре "бело-синие" встречались с сербским "Партизаном", который уже к этому времени, как и киевляне обеспечил себе еврокубковую весну. Несмотря на все решенные задачи, подопечные Александра Хацкевича просто не имели права проигрывать на своем поле гораздо более слабому оппоненту. В итоге, "динамовцы" выиграли со счетом 4:1, а хет-триком отметился бразильский форвард Жуниор Мораес.
Луганская "Заря" сенсационно начала групповой раунд. Проиграв "Эстерсунду" в первом туре, "мужики" подряд обыграли "Атлетик" и "Герту", но вот во втором круге у украинцев закончился бензин, и они уступили во всех трех оставшихся матчах с одинаковым счетом 2:0. В заключительной встрече против "Атлетика" решающую роль сыграло индивидуальное мастерство басков, которые с помощью результативных выстрелов Арица Адурица и Рауля Гарсии отпраздновали победу на "Львов Арене" и вместе с тем первую строчку в квартете "J".
"Астана" – исторический выход в плей-офф
Пожалуй, главной сенсацией группой стадии второго по значимости еврокампании стал выход в плей-офф футбольного клуба "Астаны". Дело все в том, что "сине-желтые" стали первой командой из Казахстана, пробившейся в плей-офф еврокубкового турнира. Более того, астанчане выгрызли эту путевку благодаря минимальной выездной победе против главного конкурента в группе "Славии". По логике вещей, перед матчем все указывало на превосходство чехов и для того, чтобы занять заветную вторую строчку "лоскутным" было достаточно и ничьей. Но гол боснийского легионера Марина Аничича в первом тайме стал единственным в этом матче и, как следствие историческим для молодого казахстанского клуба.
"Эвертон" громко хлопает дверью, "Аталанта" сильнее "Лиона"
Английскому "Эвертону" уже ничего не светило в текущем розыгрыше Лиги Европы. Мерсисайдцы за пять туров опозорились на несколько лет вперед, так и не добыв ни одной победы. Но с приходом в команду Сэма Эллардайса "ириски" вдруг встряхнулись, что можно понять из последних матчей в АПЛ. А теперь и резервным составом ливерпульцы съездили на Кипр, чтобы там громко хлопнуть дверью против местного "Аполлона". Лучше всех себя проявил юный атакующий полузащитник Адемола Лукман, еще в первом тайме оформивший дубль.
Для "Аталанты" великолепно сложилась еврокубковая осень. Итальянская команда, действительно, за много лет соскучилась за международными турнирами и в первом же сезоне триумфовала, казалось, бы не в простой группе, в заключительном поединке обыграв прошлогоднего полуфиналиста "Лион".
"Милан" снова опозорился
"Милан" прогнозируемо выиграл группу "D", но по окончании этой еврокубковой кампании у болельщиков "россонери" остался неприятный осадок. Во-первых, миланцы еще при Монтелле в двух матчах не смогли забить такому клубу, как АЕК. Во-вторых, и в в-последних, уже подопечные Дженнаро Гаттузо снова опозорились, в заключительной дуэли безвольно уступив хорватской "Риеке". Все бы ничего, если бы за несколько дней до этого "Милан" не подарил первое очко "Беневенто" – абсолютному аутсайдеру Серии А. Как говорится, со дна постучали!
"Пушкари" расстреляли БАТЭ
Белорусскому БАТЭ по окончании группового раунда можно только посочувствовать. Борисовчане неплохо стартовали, но все же с соперниками, в большей степени, не повезло. В последнем туре подопечные Александра Ермаковича попали под лондонский каток. "Арсеналу", как и большинству английских грандов, наплевать на Лигу Европы, тем не менее, даже резервного состава хватило, чтобы напихать шесть мячей в ворота Дениса Щербицкого.
Символическая сборная
Вратарь: Ремко Пасвер ("Витесс")
Защита: Матье Дебюши ("Арсенал"), Марин Аничич ("Астана"), Сотирос Папагьяннополос ("Эстерсунд"), Милан Родич ("Црвена Звезда")
Полузащита: Джек Уилшер ("Арсенал"), Рауль Гарсия ("Атлетик"), Адемола Лукман ("Эвертон"), Тео Уолкотт ("Арсенал")
Нападение: Жуниор Мораес ("Динамо" Киев), Ариц Адуриц ("Атлетик")
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1