Одна из трансферных целей "Барселоны" является болельщиком "Реала"

Вингер бразильского "Сантоса" Родриго попал в довольно-таки неприятную ситуацию, информирует испанская пресса.

Так, 17-летний игрок попал в сферу интересов каталонской "Барселоны". Однако вполне возможно, что на "Камп Ноу" его могут не принять болельщики "сине-гранатовых", так как ранее он активно в своем твиттере публиковал посты, связанные с главным конкурентом новоиспеченного чемпиона Испании - мадридским "Реалом".

Напомним, также на Родриго претендуют ПСЖ и "Манчестер Сити". | soccernews.ru