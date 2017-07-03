Одна из трансферных целей "Реала" не против перебраться в "Барселону"

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Одна из трансферных целей "Реала" не против перебраться в "Барселону"Вингер лиссабонского "Спортинга" Желсон Мартинш выразил желание перебраться в каталонскую "Барселону".

Как информирует испанская пресса, 22-летний футболист долгое время находился в сфере интересов мадридского "Реала". Однако до сих пор королевский клуб так и не начал переговоров по перспективному игроку. Ввиду этого португалец уже сообщил своему агенту, что готов рассматривать предложения от других клубов, в том числе и от главного конкурента "сливочных" - "Барселоны".

В завершившемся сезоне Мартинш забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Спортинг".

Напомним, Неймар высказался о своем переходе в "Барселону". | soccernews.ru

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