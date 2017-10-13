Одна из трибун "Энфилда" переименована в честь Далглиша

Одна из трибун домашнего стадиона "Ливерпуля" переименована в честь легенды клуба Кенни Далглиша.

Как сообщает официальный сайт "красных", теперь трибуна "Сентенери Стэнд" на "Энфилде" будет называться "Кенни Далглиш Стэнд".

Стоит отметить, что Далглиш в качестве футболиста выиграл с "Ливерпулем" 22 трофея, а в роли тренера - 11 титулов.

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