Одна из жёлтых карточек Каземиро аннулирована

Теги реал мадридказемиро

Одна из жёлтых карточек Каземиро аннулирована

Административный трибунал по спорту принял решение отменить предупреждение полузащитника мадридского "Реала" Каземиро, полученное им 1 сентября в матче третьего тура Примеры против "Вильярреала" (2:2). 

Как сообщает AS, судьи посчитали, что нарушение, совершённое бразильцем, не заслуживало жёлтой карточки.

Теперь в пассиве опорного хавбека "бланкос" три "горчичника" в текущем чемпионате и он может не беспокоиться, что из-за возможного предупреждения в матче с "Мальоркой" пропустит Эль Класико.

В этом сезоне Каземиро сыграл за "Реал" 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Ближайшее Эль Класико могут перенести на "Сантьяго Бернабеу". | http://soccernews.ru
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